Гривна продолжает "лететь" вниз: что происходит в обменниках Киева, фото

В среду, 18 марта, в Украине курсы доллара и евро относительно гривны еще немного выросли, и достигли 28,1 гривны за доллар и 30,1 гривен за евро.

Об этом сообщает корреспондент "Апострофа" со ссылкой на данные из обменных пунктов Киева.

Так, в неофициальных пунктах обмена в столице курс доллара был зафиксирован на таком уровне: 28,1 гривен при продаже и 28,7 при покупке.

Курс евро в свою очередь такой – 30,1 и 30,7 гривен.

В то же время курс рубля существенно не изменился и составляет 0,36-0,37 гривен за рубль.

Таким образом, гривна продолжает падать относительно европейской и американской валюты, по сравнению с курсом вечером во вторник, 17 марта, она упала на 10 копеек к доллару и на 20 копеек относительно евро. Относительно российского рубля украинская валюта стабильна.

Как сообщал "Апостроф", в Украине курс национальной валюты относительно доллара на официальных и "теневых" пунктах обмена стремительно приближается к психологической отметке в 29 гривен за доллар.

Аналитики назвали одной из причин такого падения гривны дефицит иностранной валюты в наличной форме.