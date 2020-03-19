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Государственный капитализм российского образца: эксперт высказался о монополизации "Укрпочтой" права доставки лекарств

четверг, 19 марта 2020, 20:18
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Источник из Кабинета министров ознакомил журналистов со скандальным проектом постановления правительства, которое, по его информации, должно быть принято 20 марта, где предусматривается создание крупной монополии по доставке лекарственных препаратов, а единственным почтовым оператором определена "Укрпочта".

Об этом сообщают "Экономические новости".

Так, журналистам стало известно, что Кабмин планирует внести изменения в лицензионные условия осуществления хоздеятельности по производству оптовой, розничной торговли и импорта лекарств. Проект постановления разрешает в условиях тяжелой эпидемиологической обстановки либо чрезвычайного положения дистанционную розничную торговлю лекарствами. При этом доставка медпрепаратов потребителям должна осуществляться на основе договоров производителей с единственным оператором рынка почтовой связи "Укрпочтой".

Попытки правительства, которое, на фоне обращений к бизнесу внести вклад в противодействие пандемии, создает искусственную монополию, позволяющую "Укрпочте" заработать сотни миллионов во время карантина, вызвала реакцию ведущих экспертов страны.

Политолог Владимир Цыбулько назвал это "циничной попыткой правительства построить на смертельной угрозе модель государственного капитализма российского образца, при котором олигархи являются неотъемлемой частью государственной системы".

"Кому война – кому мать родна. В ситуации, когда необходимо консолидировать усилия всех активных экономических агентов для защиты населения, игра "Укрпочты" в монополию выглядит, как попытка построить государственный капитализм российского образца. Особенно в такой критический момент! В целом, для преодоления любых агрессивных вызовов или угроз, нужно консолидировать усилия самых широких слоев бизнеса, граждан, общественных движений. А попытка монополизировать рынок перевозки лекарств - это неэтичная конкуренция, использование статуса госпредприятия в нечестной конкурентной борьбе", - считает Цыбулько.

Эксперт не удивлен, что на ситуацию никак не отреагировал Антимонопольный комитет, с которым не могло быть не согласован проект постановления.

"АМКУ очень специфическая организация. Она играет исключительно на пользу олигархов. То есть, то, что называется малым и средним бизнесом, то, что создает конкуренцию для больших игроков, всегда является полем очень тщательного исследования Антимонопольного комитета. Но там, где есть олигархические монополии – АМКУ просто не видит проблем. Смелянский имеет бизнес-контракт и "Укрпочта" должна руководствоваться общими условиями для бизнеса. Использовать преимущества государственного акционера в этой ситуации просто недопустимо. Это болезненный удар по бизнес-принципам государства", - подытожил Владимир Цыбулько.

Наталья Гурковская Версия для печати
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Раздел: Экономика
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