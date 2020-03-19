Гривна снова упала: курс валют в НБУ и других банках

Официальный курс гривны к доллару по состоянию на 19 марта ослаб на 21 копейку и теперь составляет 27,2685 грн за доллар против 27,0566 грн за доллар днем ранее.

Такие котировки установил Национальный банк Украины.

Также ослаб и курс гривны к евро. По состоянию на 19 марта он установлен на уровне 29,7936 грн против 29,7271 грн днем ранее.

Котировки НБУ по состоянию на 19 марта:

Свежие котировки от украинских банков на утро 19 марта:

Добавим, что в Украине за последнюю неделю курс валют вырос примерно на 5% и рост продолжится. Курс доллара к гривне значительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 4,5-6,7%.

Подробнее о том, какой курс валюты стоит ждать к лету, читайте в материале "Апострофа": Доллар в Украине продолжает дорожать: каким будет курс к лету.