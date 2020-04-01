Украина получит крупный транш от МВФ: названы сумма и главное условие

Новый транш кредита от Международного валютного фонда в размере 4 миллиарда долларов Украина может получить после того, как Рада проголосует за закон о банках в целом. Ожидается, что голосование по нему пройдет на следующей неделе.

Как сообщает "Апостроф", об этом в интервью радио "НВ" сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Мы уже получили официальное письмо, заявление от МВФ - что есть два условия, если они будут выполнены, то сразу же средства поступят Украину, при чем в государственный бюджет. По нашим подсчетам, это должно быть около 4 миллиардов кредита", - сказал Гетманцев.

Он подчеркнул, что Киев крайне заинтересован получить в такой кризисный период достаточно дешевый финансовый ресурс от Фонда.

Также Гетманец отметил, что процентная ставка по кредиту МВФ составляет 2-3% годовых. Ожидается, что полученные средства будут направлены в стабилизационный фонд госбюджета, который был создан для борьбы с коронавирусом.

Напомним, что мировая экономика уже вошла в период рецессии из-за пандемии коронавируса Covid-19.