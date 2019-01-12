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​"Приватбанк" предупредил о паузе в работе всех своих систем

суббота, 12 января 2019, 11:23

В "Приватбанке" сообщили, что в ночь на 13 января состоится кратковременная пауза в работе их систем из-за проведения регламентных работ.

Об этом сообщается на странице пресс-службы финучреждения в Facebook.

"В ночь с субботы на воскресенье (13 января) запланировано кратковременную паузу в работе всех систем ПриватБанка. Этот трехчасовой перерыв нужен для проведения регламентных работ. Почему это необходимо сделать? Вследствие расширения банковских и финансовых услуг, нагрузка на процессинг возрастет почти на 15% только за первое полугодие. Такой большой объем может значительно усложнить и замедлить обработку текущих транзакций. Чтобы предотвратить это - ИТ-службы банка проведут кратковременную модернизацию процессингового центра ", - пояснили в пресс-службе.

Как сообщал "Апостроф", летом в работе электронного банкинга и терминалов самообслуживания "Приватбанка" произошли сбои.

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