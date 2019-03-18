Суд Киева принял решение в пользу "Укринбанка"

Суд признал противоправным решение Фонда гарантирования вкладов физических лиц в отношении "Укринбанка".

Об этом говорится в официальном сообщении банка.

13 марта 2019 Шестым апелляционным административным судом была оставлена без удовлетворения апелляционная жалоба Фонда гарантирования вкладов физических лиц на решение Окружного административного суда города Киева от 18 октября 2018 года по делу № 826/4471/18, а само решение было оставлено без изменений и вступило в законную силу.

Таким образом признано противоправным и отменено Решение Исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц от 15 февраля 2018 № 536 "О продлении сроков осуществления процедуры ликвидации ПАО "Укринбанк" сроком на один год с 23 марта 2018 по 22 марта 2019 года.

Истцом по этому делу является Публичное акционерное общество "Украинская Инновационная Компания".

Юридическим следствием этого является очередное признание противоправности "квазинормативных" актов Фонда гарантирования вкладов физических лиц, с помощью которых это государственное учреждение пытается создать иллюзию осуществления ею управлению активами ПАО "Укринбанк", а самое главное - лишение деятельности так называемых уполномоченных лиц Фонда гарантирования вкладов физических лиц на ликвидацию ПАО "Укринбанк" - сначала Оберемко Романа Анатольевича, а сейчас Михно Сергея Семеновича - любого нормативного основания.