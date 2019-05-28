​В Украине ликвидировали еще один банк

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) завершил ликвидацию "Интербанка".

Об этом сообщается на сайте Фонда.

Ликвидация финучреждения продолжалась с июля 2014 года.

Согласно сообщению на сайте Фонда, в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций внесена запись о государственной регистрации ликвидации банка как юридического лица.

Отмечается, что в связи с этим неудовлетворенные требования кредиторов финучреждения из-за недостаточности его имущества считаются погашенными. Также прекращаются полномочия Фонда как ликвидатора банка.

Как сообщал “Апостроф”, ранее в России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами валют в соответствии с указанием Центробанка.