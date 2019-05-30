Названы печальные последствия для гривны из-за увольнения топ-чиновницы НБУ

Национальный банк Украины заявляет, что возможное решение Окружного админсуда Киева об отстранении замглавы НБУ Екатерины Рожковой создаст угрозу для стабильности курса гривни.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Сообщаем, что в настоящее время Национальный банк не получил соответствующего искового заявления. Подчеркиваем, что законные основания для ограничения выполнения Екатериной Рожковой полномочий первого заместителя председателя НБУ отсутствуют", - сообщает НБУ.

"В случае удовлетворения Окружным административным судом города Киева постановления об обеспечении искового заявления Национальный банк будет иметь основания считать, что осуществляется прямое блокирование работы Национального банка, а также посягательство на его независимость, и создается угроза для обеспечения стабильности национальной денежной единицы", - заявляет НБУ.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", народный депутат Юрий Савчук из фракции "Народный фронт" подал иск в Окружной административный суд Киева об увольнении замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой.