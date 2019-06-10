​НБУ предложил уменьшить долларизацию экономики: что ждет украинцев

Уровень долларизации, то есть доли кредитов и депозитов в иностранной валюте в Украине превышает 40%, однако ее естественный показатель для Украины составляет около 20%.

Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, сообщается на странице НБУ в Facebook.

Как отметил Чурий, вместе с введением плавающего курса и валютной либерализацией важно, чтобы постепенно происходила дедолларизация украинской экономики.

Дедолларизация должна проходить естественным способом: через увеличение привлекательности расчетов и накоплений в национальной валюте. "Жесткую монетарную политику, направленную на снижение инфляции, тоже можно считать косвенным инструментом дедолларизации, ведь она делает гривну более привлекательной для инвестиций и накоплений", - сказал Чурий.

Заместитель главы НБУ отметил, что устойчивый рост экономики обеспечивает страну валютными поступлениями от экспорта, а сдержанная монетарная политика и плавающий курс национальной валюты привлекают капитал иностранных инвесторов.

По данным НБУ, экономика все еще уязвима для чрезмерных курсовых колебаний. Как отмечается в отчете Национального банка о введении мер защиты, экономика и финансы Украины остаются критически зависимыми от внешней конъюнктуры, которая отражает бизнес-процессы ведущих мировых экономик и политику их государств.

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