​Что ждет "ПриватБанк" в случае возвращения его Коломойскому: названы два сценария

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2729814-gontareva-rozpovila-so-bude-z-privatom-u-razi-povernenna-kolomojskomu.html

Екс-голова НБУ Валерия Гонтарева озвучила два пути развития событий в случае возврата ПриватБанка Коломойскому.

Об этом она рассказала в интервью BBC News Украина.

Бывшая голова НБУ отметила, что не исключает возвращения банка. Если такое произойдет и национализация будет признана незаконной - наступает реституция. Она пояснила, что реституция - это "когда банк отдается бывшим владельцам, а государство, которое внесло 155000000000, забирает назад свой капитал".

"Что происходит в этот день? 155000000000 - это актив этого банка, это даже не капитал. В этом банке не было ничего, когда его национализировали. Так вот, государство заберет 155 000 000 000 гривен, в этот день Нацбанк признает этот банк неплатежеспособным", - сказала Гонтарева.

"Мы избежали этой опции в 2016 году, потому что эта опция означала, что это просто разрушит финансовую стабильность в нашей стране. Это 20000000 вкладчиков, это три миллиона пенсионеров и студентов, это 600 000 компаний малого и среднего бизнеса. Этого нельзя было допустить. Это системно важный банк в Украине. Это решение было принято не Нацбанком. Национализацию делает уже Кабмин в лице Министерства финансов ", - сообщила она.

По мнению Гонтаревой, Нацбанк точно признает этот банк неплатежеспособным.

"И снова будет опция - отправить его в фонд гарантирования или обратиться в Минфин за повторной национализацией. Я уверена, что Нацбанк обратится в Минфин за повторной национализацией. Вопрос - кто будет в Минфине, что там будет происходить, и когда это произойдет", - отметила екс-голова НБУ.

Она также напомнила, что будет новый Кабмин, поэтому она не может предположить, какое решение он примет.

"Но Нацбанк точно обратится за повторной национализацией. Он не допустит уничтожения финансовой стабильности в стране", - заверила Гонтарева.

Как сообщал "Апостроф", в интернете обнародовали пикантное видео, записанное в 2017 году ныне президентом Украины Владимиром Зеленским и Студией "Квартал-95" для олигарха Игоря Коломойского.