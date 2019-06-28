воскресенье, 30 июня
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.90
Меню
Экономика

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

30 июня

11:11
Скандальный украинский форвард забил гол в Европе: опубликовано видео
10:57
Такого в фильме не было: сеть возмутил семейный поход Юзика на выборы в Раду
10:32
​Как провести День молодежи в Киеве: программа мероприятий
10:23
Трамп впервые в истории США прибыл в КНДР: его встретил Ким Чен Ын
10:15
Стали известны полуфинальные пары Кубка Америки
09:57
Уругвай в скандальном матче вылетел с Кубка Америки: видеообзор
09:51
Подбили укров: в сети показали высший цинизм боевиков на Донбассе
09:31
Украинский боксер стал чемпионом Европейских игр: опубликовано видео
09:31
Украинский журналист взорвал сеть постом о медиа-Чернобыле на канале соратника Медведчука
09:23
Адская жара в Европе: стало известно о количестве погибших
09:07
Сожгли к чертям: появились подробности и фото утреннего боя под Горловкой
08:40
Скандал вокруг паспортов кандидата от "Слуги народа": появилась реакция ЦИК
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Что ждет "ПриватБанк" в случае возвращения его Коломойскому: названы два сценария

пятница, 28 июня 2019, 12:44
переглянути новину українською

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2729814-gontareva-rozpovila-so-bude-z-privatom-u-razi-povernenna-kolomojskomu.html

Екс-голова НБУ Валерия Гонтарева озвучила два пути развития событий в случае возврата ПриватБанка Коломойскому.

Об этом она рассказала в интервью BBC News Украина.

Бывшая голова НБУ отметила, что не исключает возвращения банка. Если такое произойдет и национализация будет признана незаконной - наступает реституция. Она пояснила, что реституция - это "когда банк отдается бывшим владельцам, а государство, которое внесло 155000000000, забирает назад свой капитал".

"Что происходит в этот день? 155000000000 - это актив этого банка, это даже не капитал. В этом банке не было ничего, когда его национализировали. Так вот, государство заберет 155 000 000 000 гривен, в этот день Нацбанк признает этот банк неплатежеспособным", - сказала Гонтарева.

"Мы избежали этой опции в 2016 году, потому что эта опция означала, что это просто разрушит финансовую стабильность в нашей стране. Это 20000000 вкладчиков, это три миллиона пенсионеров и студентов, это 600 000 компаний малого и среднего бизнеса. Этого нельзя было допустить. Это системно важный банк в Украине. Это решение было принято не Нацбанком. Национализацию делает уже Кабмин в лице Министерства финансов ", - сообщила она.

По мнению Гонтаревой, Нацбанк точно признает этот банк неплатежеспособным.

"И снова будет опция - отправить его в фонд гарантирования или обратиться в Минфин за повторной национализацией. Я уверена, что Нацбанк обратится в Минфин за повторной национализацией. Вопрос - кто будет в Минфине, что там будет происходить, и когда это произойдет", - отметила екс-голова НБУ.

Она также напомнила, что будет новый Кабмин, поэтому она не может предположить, какое решение он примет.

"Но Нацбанк точно обратится за повторной национализацией. Он не допустит уничтожения финансовой стабильности в стране", - заверила Гонтарева.

Как сообщал "Апостроф", в интернете обнародовали пикантное видео, записанное в 2017 году ныне президентом Украины Владимиром Зеленским и Студией "Квартал-95" для олигарха Игоря Коломойского.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Лояльное" правосудие: 100 млн грн, похищенных в Укргазбанке, оказались не поводом для ареста

"Проблема в том, что наши государственные мужи думают, будто они Людовики XIV" - украинский банкир

Как отразится "дело ПриватБанка" на рядовых украинцах: что нужно знать

Пик депозитных ставок ожидается в сентябре-октябре, это наилучшее время для размещения вкладов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: