СМИ обвинили НБУ в незаконной продаже "РВС Банка" Демчаку

Журналисты обнаружили незаконный следует в покупке бизнесменом и кандидатом в депутаты по 18 ОИК (Винницкая область) Русланом Демчаком переходного "РВС Банка", поскольку покупатель (инвестор) должен иметь безупречную деловую репутацию.

Об этом пишет "Обозреватель".

Как известно, в 2015 году неплатежеспособный ОМЕГА банк стал платформой для создания АО "Переходный банк "РВС банк" с целью сохранения средств клиентов банка и активов, согласно решению Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

"05.05.2015 года ФГВФЛ выставил на продажу через конкурс АО "Переходный банк" РВС банк", а 26.08.2015 года покупателем объявлено ООО "Украинская бизнес группа" (далее - ООО "УБГ") - многопрофильный холдинг, контролируемый народным депутатом Русланом Демчаком . Через две недели после объявления конкурса Переходного РВС банка, Демчак выходит из состава учредителей ООО "УБГ", - отмечают авторы материала.

По данным журналистов, в соответствии с Законом о системе гарантирования вкладов, покупатель (инвестор) переходного банка должен иметь безупречную деловую репутацию, что в случае Руслана Демчака не соответствует действительности.

Отмечается, что в решении Голосеевского районного суда города Киева от 03.07.2014 года установлен факт признания вины Демчака Руслана Евгеньевича в уклонении от уплаты налогов в размере более 15 миллионов гривен.

Уплатив налоги, Демчак был освобожден от уголовной ответственности за не реабилитирующим обстоятельствам в июле 2014 года, а в ноябре 2014 года избран в парламент от БПП.

"Бывший "ЭРДЭ банк", принадлежавший Руслану Демчаку, был ликвидирован в связи с кредитованием подконтрольных связанных лиц и операций с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Убытки государства в связи с ликвидацией этого банка составили около 458 млн грн", - отмечают авторы материала.

Указывается, что экс-владелец банка, доведенного до банкротства, не может стать владельцем другого банка, о чем в НБУ и ФГВФЛ, вероятно, было известно.

Напомним, в ноябре 2018 ФГВФЛ завершил ликвидацию проблемного "ЭРДЭ банка", экс-бенефициаром которого был Демчак.