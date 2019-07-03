четверг, 4 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.85
Меню
Банки

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

4 июля

06:58
В Минске на салюте ко Дню независимости произошло смертельное ЧП: фото и видео
06:30
Гороскоп на 4 июля: Львам нельзя рассчитывать на удачу, а Козерогов ждут новости
06:22
Выдыхайте: синоптики порадовали украинцев погодой на 4 июля
05:32
Раздели до трусов: как Россия относится к визитам туристов в Украину и Грузию
04:43
В сети показали фото 23-летней девушки-медика, спасающей жизни бойцам ВСУ
03:31
Добровольцы нашли на Донбассе коллекцию картин, которая считалась утраченной: фото
02:28
В сети показали фото "многолюдного" Крыма в пик сезона
01:27
Рождение урагана во время солнечного затмения: опубликовано видео из космоса
00:29
Под Одессой пьяного мужчину застрелили за нападение на семью: фото и видео

3 июля

23:59
Ровенскую область засыпало огромным градом: видео последствий непогоды
23:51
В США сгорели миллионы литров популярного виски: видео пожарища
23:36
Канадское оружие для Украины: озвученые "хотелки" ВСУ и возможные проблемы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

СМИ обвинили НБУ в незаконной продаже "РВС Банка" Демчаку

среда, 03 июля 2019, 22:24
переглянути новину українською

Журналисты обнаружили незаконный следует в покупке бизнесменом и кандидатом в депутаты по 18 ОИК (Винницкая область) Русланом Демчаком переходного "РВС Банка", поскольку покупатель (инвестор) должен иметь безупречную деловую репутацию.

Об этом пишет "Обозреватель".

Как известно, в 2015 году неплатежеспособный ОМЕГА банк стал платформой для создания АО "Переходный банк "РВС банк" с целью сохранения средств клиентов банка и активов, согласно решению Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

"05.05.2015 года ФГВФЛ выставил на продажу через конкурс АО "Переходный банк" РВС банк", а 26.08.2015 года покупателем объявлено ООО "Украинская бизнес группа" (далее - ООО "УБГ") - многопрофильный холдинг, контролируемый народным депутатом Русланом Демчаком . Через две недели после объявления конкурса Переходного РВС банка, Демчак выходит из состава учредителей ООО "УБГ", - отмечают авторы материала.

По данным журналистов, в соответствии с Законом о системе гарантирования вкладов, покупатель (инвестор) переходного банка должен иметь безупречную деловую репутацию, что в случае Руслана Демчака не соответствует действительности.

Отмечается, что в решении Голосеевского районного суда города Киева от 03.07.2014 года установлен факт признания вины Демчака Руслана Евгеньевича в уклонении от уплаты налогов в размере более 15 миллионов гривен.

Уплатив налоги, Демчак был освобожден от уголовной ответственности за не реабилитирующим обстоятельствам в июле 2014 года, а в ноябре 2014 года избран в парламент от БПП.

"Бывший "ЭРДЭ банк", принадлежавший Руслану Демчаку, был ликвидирован в связи с кредитованием подконтрольных связанных лиц и операций с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Убытки государства в связи с ликвидацией этого банка составили около 458 млн грн", - отмечают авторы материала.

Указывается, что экс-владелец банка, доведенного до банкротства, не может стать владельцем другого банка, о чем в НБУ и ФГВФЛ, вероятно, было известно.

Напомним, в ноябре 2018 ФГВФЛ завершил ликвидацию проблемного "ЭРДЭ банка", экс-бенефициаром которого был Демчак.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: ЭкономикаБанки
Теги:

Поделиться

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Лояльное" правосудие: 100 млн грн, похищенных в Укргазбанке, оказались не поводом для ареста

"Проблема в том, что наши государственные мужи думают, будто они Людовики XIV" - украинский банкир

Как отразится "дело ПриватБанка" на рядовых украинцах: что нужно знать

Пик депозитных ставок ожидается в сентябре-октябре, это наилучшее время для размещения вкладов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: