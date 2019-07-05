​Moody's предупредило о серьезной угрозе для банков Украины

Международное рейтинговое агентство Moody's отмечает риски от быстро растущего потребительского кредитования в Украине.

Об этом говорится в вышедшем на днях отчете, передает “Интерфакс-Украина”.

"Быстро растущие потребительские кредиты создадут риски для качества активов в долгосрочной перспективе. Тем не менее, улучшение качества активов и прибыльности на фоне продолжающегося экономического роста поддержит кредитные профили банков в ближайшие 12-18 месяцев", - приводит агентство слова аналитика Moody's Льва Дорфа.

По оценкам агентства, коэффициент проблемных кредитов в масштабах всей банковской системы снизится до 54% к концу 2020 года с 69% к концу 2018 года, в основном из-за роста кредитного портфеля и списания старых кредитов.

Moody's допускает введение регуляторами упреждающих мер в связи с ростом потребительского кредитования, однако считает, что рост доходов домашних хозяйств поможет сдержать дефолты в течение следующих 12-18 месяцев.

Как сообщал "Апостроф", получение Украиной очередного транша от МВФ на три месяца позже, чем планировалось, не приведет к существенному ухудшению ее способности обслуживать внешний госдолг.