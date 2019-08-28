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​Украина не смогла продать за долги принадлежащий России банк

среда, 28 августа 2019, 16:21
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Аукцион, на который были выставлены 99,7726% акций "Проминвестбанка" и который должен был состояться 28 августа, не состоялся.

Об этом со ссылкой на Фондовую биржу сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что Фондовая биржа ПФТС, на которой должны были состояться торги, в установленный срок не получила заявок на его покупку.

"На 15:00 (предельное время, установленное условиями аукциона – ред.) 27 августа заявки и гарантийные взносы для участия в аукционе отсутствовали", – сообщили в пресс-службе биржи.

Напомним, Государственная исполнительная служба выставила на продажу на бирже ПФТС 99,7726% акций ПИБа в рамках исполнения в Украине решения Международного арбитражного суда в Гааге по взысканию с РФ компенсации за недвижимое имущество связанных с Коломойским компаний, имевших активы в Крыму.

Российский ВЭБ владеет 99,7726% акций Проминвестбанка и считает незаконным аукцион по продаже его акций, предлагая потенциальным покупателям обращаться по вопросу покупки акций напрямую.

ВЭБ стал владельцем Проминвестбанка в 2008 году. Свои инвестиции в его развитие он оценивает в $2,7 млрд.

Согласно данным Нацбанка, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов (43,98 млрд грн) Проминвестбанк занимал 10-е место среди 76 действовавших банков.

Как сообщал "Апостроф", из 79 платежеспособных банков на 1 ноября 2018 года хотя бы один норматив нарушали 25 банков.

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