Конец эпохи бедности: сеть взорвалась комментариями из-за печати купюр номиналом в 1000 гривен

В Национальном банке Украины отчитались о печати пяти миллионов новой банкноты номиналом в 1000 гривен, выход в оборот которой запланирован на 25 октября.

Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Эти банкноты гривны нового высокого номинала появятся в наличном обращении с 25 октября 2019 года. Первоначально Национальный банк планирует ввести в оборот около 5 млн штук таких банкнот", - говорится в сообщении.

В сети отреагировали шквалом комментариев по этому поводу. В частности, некоторые пользователи отметили, что "для пенсии одну бумажку 1000 и хватит" и предложили НБУ не ограничивать себя и "давать больше, все равно они ничего не стоят".

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась реакция Нацбанка на скандал вокруг купюры в 1000 гривен.