Следствие о рейдерстве в банке "Украинский капитал": суд принял решение

В сентябре 2019 суд наложил арест на имущество, которое принадлежало банку "Украинский капитал", правоохранительные органы начали расследовать завладение банком перечнем объектов недвижимости, которые ранее принадлежали ЧАО "Тутковский".

Об этом пишет "Багнет".

Имущество было предоставлено банку "Украинский профессиональный банк" в качестве залога. В 2015 году во время "банкопада" права требования на имущество были проданы банку "Украинский капитал". Позже оказалось, что соглашение о продаже прав требования имело признаки ничтожности: средства по сделке не были перечислены, при оформлении сделки нарушены требования и инструкции Нацбанка. Письмо об этом уполномоченного лица фонда гарантирования вкладов физических лиц с целью признания сделки ничтожной стало основанием для обжалования схем.

Через месяц после заключения соглашения "Украинский профессиональный банк" был признан неплатежеспособным и начата процедура его ликвидации.

"Украинский капитал" обжаловал решение о ничтожности сделки в судах, и Верховный Суд в феврале 2019 подтвердил ничтожность сделки об уступке права требования. Несмотря на это, должностные лица банка "Украинский капитал" зарегистрировали право собственности на объекты, что вызывало возмущение настоящего владельца - ЧАО "Тутковский".

Юристы владельца обратились в правоохранительные органы, идет расследование обстоятельств возможного рейдерского захвата, допрашиваются сотрудники банка. Уже установлено, что этот случай не был одиноким и по подобной схеме банк присвоил имущество еще ряда собственников.

Следствие по первому случаю становится моделью для обжалования других соглашений, пострадавшие начали объединяться для координации действий. Захваченное имущество арестовано, решение об этом принято из-за угрозы подкупа злоумышленниками должностных лиц правоохранительных органов.

Следователи не исключают, что в процессе расследования будет проведен допрос и владельца банка "Украинский капитал" С.Белашова, в том числе о его коммуникации с руководством Нацбанка в 2015-2016 годах при приобретении банка. Именно в тот период семья С.Белашова установила полный контроль над банком.