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Озвучен интересный прогноз по курсу гривни с 4 ноября

пятница, 01 ноября 2019, 21:11
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С понедельника, 4 ноября, гривна может ощутимо укрепиться.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Страна.

"Скорее всего, 4 ноября межбанковская торговля будет начинаться в диапазоне 24,80-24,90 грн/$. После чего все будут смотреть на объемы продаж. Если они будут существенными и иностранцы станут заранее готовиться к покупкам гособлигаций, то гривна может укрепиться. Если нет — останемся в текущем диапазоне", — сказал в комментарии изданию начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

При этом, на будущей неделе ждут все же удешевления валюты.

"Если крупные корпорации не начнут придерживать доллар, то вместе с нерезидентами и успешным размещение ОВГЗ могут на следующей неделе укрепить гривну аж до 24,50 грн/$. На весь ноябрь прогноз менее оптимистический — до 25,0 грн/$. Агроэкспортеры заканчивают активные продажи продукции за границу, и до конца месяца будут сокращаться объемы их валютной выручки", — утонил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Подробнее о курсе гривны на 2020 год, читайте в материале "Апострофа": Недооцененная гривна: каких сюрпризов ждать от доллара в 2020 году.

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