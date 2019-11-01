Озвучен интересный прогноз по курсу гривни с 4 ноября

С понедельника, 4 ноября, гривна может ощутимо укрепиться.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Страна.

"Скорее всего, 4 ноября межбанковская торговля будет начинаться в диапазоне 24,80-24,90 грн/$. После чего все будут смотреть на объемы продаж. Если они будут существенными и иностранцы станут заранее готовиться к покупкам гособлигаций, то гривна может укрепиться. Если нет — останемся в текущем диапазоне", — сказал в комментарии изданию начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

При этом, на будущей неделе ждут все же удешевления валюты.

"Если крупные корпорации не начнут придерживать доллар, то вместе с нерезидентами и успешным размещение ОВГЗ могут на следующей неделе укрепить гривну аж до 24,50 грн/$. На весь ноябрь прогноз менее оптимистический — до 25,0 грн/$. Агроэкспортеры заканчивают активные продажи продукции за границу, и до конца месяца будут сокращаться объемы их валютной выручки", — утонил финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Подробнее о курсе гривны на 2020 год, читайте в материале "Апострофа": Недооцененная гривна: каких сюрпризов ждать от доллара в 2020 году.