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В Альфа-Банке Украина сообщили о присоединении к Глобальному договору ООН

понедельник, 25 ноября 2019, 16:35
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Альфа-Банк Украина присоединился к Глобальному договору ООН, таким образом в организации подтвердили прозрачность деятельности финансового учреждения, а также соответствие его ценностям ООН.

Об этом сообщается в заявлении на сайте банка.

"Мы рады приветствовать один из самых крупных банков Украины с присоединением к Глобальному договору ООН. Уверены, что наше плодотворное сотрудничество будет содействовать решению глобальных вызовов, которые стоят перед миром", – комментирует глава правления Локальной сети Глобального договора ООН в Украине Татьяна Сахарук.

"Принципы Глобального договора полностью совпадают с нашим видением работы ответственной компании. Альфа-Банк Украина уже движется в направлении обеспечения устойчивого развития общества, и присоединение к авторитетной инициативе ООН – это естественный и значимый шаг для нас на этом пути", – добавляет Виктория Михайле, глава правления Альфа-Банка Украина.

Членство в Глобальном договоре позволит банку обмениваться с международными и национальными компаниями и организациями опытом для внедрения лучших практик в вопросах клиентского обслуживания, повышения финансовой грамотности населения для улучшения его благосостояния, обеспечения достойных условий труда и содействия экономическому развитию Украины.

Сеть Глобального договора ООН в Украине является официальным представителем сети UN Global Compact – инициативы ООН, которая объединяет ООН и компании по всему миру, выступает транслятором Целей Устойчивого Развития, является диалоговой платформой бизнеса, инвесторов, гражданского общества, трудовых организаций, органов местного самоуправления и правительства.

На сегодняшний день к Глобальному договору присоединилось более 9500 компаний и организаций из более чем 160 стран мира.

Альфа-Банк Украина – крупный украинский банк с международным капиталом, входит в частную инвестиционную Холдинговую компанию ABH Holdings S.A. с главным офисом в Люксембурге. В соответствии с классификацией Национального банка Украины, Альфа-Банк Украина входит в группу банков иностранных банковских групп, является системно важным банком и входит в топ-10 финансовых учреждений страны по объему активов.

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