Активы сразу выросли: в Альфа-Банке Украина рассказали о результатах присоединения Укрсоцбанка

Альфа-Банк Украина завершил объединение балансов и работы, связанные с присоединением Укрсоцбанка, и стал правопреемником прав и обязательств банка, что существенно усилило его позиции на рынке и повлекло рост активов на 9% за месяц.

Об этом сообщается на сайте банковского учреждения.

Так, по итогам октября чистые активы банка увеличились до уровня 71,6 млрд грн (на 1 ноября), то есть после объединения балансов чистые активы банка выросли на 9%, а с начала года – на 19%.

Также объединение положительно повлияло и на динамику высоколиквидных активов: денежные средства и банковские металлы выросли в 2,5 раза до уровня 2 млрд гривен, вырос на 20% объем средств в НБУ до 3,3 млрд гривен, вырос портфель ценных бумаг до 10,5 млрд гривен.

При этом кредитный портфель Альфа-Банка Украина также увеличился на 20% до 6,7 млрд гривен. Общий портфель банка на данный момент составляет 40 млрд грн.

Объединение позволило банку увеличить объем привлеченных средств на 7% до 63 млрд гривен (юрлиц на 11% и физлиц - на 7%). Регулятивный капитал банка за октябрь увеличился на 26% до уровня 8 млрд грн.

Также в банке сообщили о росте следующих экономических нормативов: регулятивный капитал (Н1) увеличился на 22%, норматив достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) увеличился с 14,9% до 15,2%, норматив достаточности основного капитала (Н3) увеличился с 10,2% до 12,9%.

В октябре чистая прибыль Альфа-Банка Украина составила 196 млн грн, а с начала 2019 года (январь-октябрь) достигла 1,7 млрд грн.