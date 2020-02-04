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В Украине упростили доступ силовикам к банковской тайне: что нужно знать

вторник, 04 февраля 2020, 14:06
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Национальный банк Украины облегчил доступ силовым структурам к финансовой информации о юридических и физических лицах.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Fіnbalance.

Постановлением №13 от 31.01.2020 НБУ привел порядок раскрытия банковской тайны в соответствии с принятым в октябре 2019 года законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов ". Тем самым упростился доступ к банковской тайне ряду силовых структур.

Среди них: органы прокуратуры Украины, Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований, Национальная полиция, Национальное антикоррупционном бюро Украины, Антимонопольный комитет Украины. Для этого сотрудникам этих структур достаточно подать письменное требование относительно операций по счетам конкретного юридического лица или физического лица - субъекта предпринимательской деятельности за конкретный промежуток времени.

Кроме того, НАБУ имеет право получить информацию о счетах, вкладах, сделках, операциях по счетам или без открытия счетов конкретного юридического лица, физического лица - субъекта предпринимательской деятельности или физического лица за конкретный промежуток времени с указанием контрагентов, если подаст письменное требование.

Как информировал "Апостроф" ранее, банковская система Украины в течение 2019 года демонстрировала достаточную стабильность и устойчивость, о чем, в частности, свидетельствуют результаты стресс-тестов отечественных финучреждений Национального банка Украины.

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