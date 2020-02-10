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Авторитетное издание назвало A-Club лучшим сервисом частного банкинга в Украине

понедельник, 10 февраля 2020, 12:35
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Авторитетное международное издание Euromoney признало A-Club Альфа-Банка Украины лучшим сервисом частного банкинга в Украине.

Банк получает эту награду пятый год подряд по результатам ежегодного исследования Private Banking and Wealth Management 2020.

A-Club, подразделение Альфа-Банка Украины, специализирующееся на частном банковском обслуживании состоятельных клиентов, получил очередную награду журнала как лучший сервис среди украинских финансовых учреждений в номинации Best Private Banking Services Overall. Также Euromoney сообщил о позициях сервиса A-Club в обслуживании клиентов с высоким уровнем достатка:

номинация Mega High Net Worth Clients (капитал от 250 млн долларов США) - I место;

номинация Ultra High Net Worth Clients (капитал от 30 до 250 млн долларов США) - I место;

номинация High Net Worth Clients (капитал от 5 до 30 млн долларов США) - IV место.

Издание отметило достижения A-Club в обслуживании владельцев бизнеса (Serving Business Owners), а также внедрении инновационных технологий (Innovative or Emerging Technology Adoption).

Следует отметить, что журнал Euromoney является финансовым изданием со штаб-квартирой в Лондоне и издается с 1969 года и считается одним из самых авторитетных СМИ о финансовом рынке в мире.

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