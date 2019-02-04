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Тимошенко рассказала, кто виноват в росте цен на коммуналку

понедельник, 04 февраля 2019, 16:57

Ответственность за рост цен на жилищно-коммунальные услуги лежит на власти.

Об этом кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила во время Согласительного совета председателей парламентских фракций и комитетов, сообщает пресс-служба ВО "Батькивщина".

Как рассказала лидер "Батькивщины", в регионах на встречу с ней люди приходят с коммунальными счетами и выписками о размере пенсии: "Они спрашивают: как можно делать так, чтобы начисления в платежках были больше, чем сама пенсия. За что есть? За что жить?"

К тому же, напомнила председатель партии, власть запланировала еще два повышения цен на газ для людей в течение года: с 1 мая - на 16%, до конца года - еще на 25%. "Это плановое уничтожение украинской нации: замороженные пенсии и зарплаты, заоблачные платежки", - говорит она.

Юлия Тимошенко обращается в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с официальным заявлением о конфликте интересов.

"НАПК обязана составить протокол о коррупции, когда высокопоставленное лицо, пользуясь своими правами и властными полномочиями, реально зарабатывает на стране нечестные деньги", - подытожила она.

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