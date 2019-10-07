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Новинский назвал условие прихода международных инвесторов в Украину

понедельник, 07 октября 2019, 17:00
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Народный депутат от фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский считает, что установление мира и гарантированная государством защита права собственности – основные условия для привлечения международных инвестиций в Украину.

Об этом сообщается на странице политической партии в Facebook.

Член Комитета ВРУ по вопросам реинтеграции Донбасса уточнил, что цель Кабмина о привлечении 50 млрд долларов инвестиций в украинскую экономику, а также роста ВВП Украины на 40% в ближайшие 5 лет не имеет никакого обоснования.

"Посчитайте, сколько иностранных инвестиций было привлечено в Украину за последние годы. 50 млрд долларов - недосягаемая цифра. Ни один инвестор не придёт в Украину пока идёт война. Ни один инвестор не придёт в Украину, пока суды принимают решения не в соответствии с законом, а так, как хочется тем или иным участникам рынка. Пока вооруженные банды бегают по Украине и терроризируют бизнесменов и простых людей. Второе - международный инвестор не придёт в Украину, пока внутренний инвестор не поверит в свою страну. Пока мы, украинцы, сами не будем инвестировать в Украину, подав пример. Мы сами верим в свою страну? Инвестируйте, пожалуйста - после этого иностранцы придут" - считает Новинский.

Он также добавил, что важным условием для значительного роста ВВП Украины может стать возвращение в экономическое пространство временно неподконтрольных территорий Донбасса.

"ВВП может вырасти в условиях, когда будет установлен мир и неподконтрольные сейчас территории будут вовлечены в экономическое пространство Украины. Тогда будет огромная прибавка к ВВП. Еще один фактор – это восстановление экономических отношений с РФ. Многие предприятия, тысячи, у которых в прошлом продукция поставлялась в Россию как на основной рынок сбыта, приостановили деятельность или не работают. Российский рынок для нас закрылся, а европейский не открылся. Этим предприятиям некуда девать продукцию, они вынуждены останавливать производство", - сказал народный депутат.

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