Гривня показала характер в первый день после выборов: данные межбанка

В понедельник, 22 апреля, курс украинской валюты на закрытии межбанка установился на уровне 26,66 - 26,68 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,66 - 26,68 гривни;

Евро - 30,00 - 30,02 гривни;

Российский рубль - 0,4174 - 0,4183 гривни.

При этом, утром 22 апреля на открытии межбанка курс гривны установился на уровне 26,81 - 26,85 гривни за доллар.

Кроме того, Национальный банк Украины понизил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 22 апреля на уровне 26,85 гривни.

Напомним, о курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апостроф. Экономика": Доллар по 30 или по 50: что ждет гривну до конца года.