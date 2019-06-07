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​Гривна под угрозой: опубликованы свежие данные по валютным резервам Украины

пятница, 07 июня 2019, 15:07
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Международные резервы Украины в мае 2019 года уменьшились на 5,5% - до $19,40 млрд.

Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Причина снижения объема резервов - значительные объемы погашений по государственному долгу.

Как известно, значительное снижение уровня резервов создает риск для финансовой стабильности страны.

По состоянию на 21 декабря 2018 года международные резервы Украины составляли $20,1 млрд.

По итогам 2018 года курс украинской гривны укрепился по отношению к доллару США на 1,4% что позволило увеличить международные резервы Украины до рекордного за шесть лет уровня.

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