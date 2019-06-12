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​Что будет с долларом в ближайшие недели: появился прогноз

среда, 12 июня 2019, 12:36
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В ближайшие недели обменный курс гривны продолжит расти.

Такое мнение озвучили опрошенные “Апострофом” эксперты валютного рынка.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,1 гривны, а наличный доллар в банках может торговаться около 26-26,3 гривны", - сказал старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Вадим Иосуб.

Он отметил, что до конца текущего месяца курс гривны продолжит колебаться в пределах 26-27 грн.

“Ближе к концу лета дальнейшую динамику гривны определят иностранные спекулянты, вложившиеся в гривневые ОВГЗ. Укрепление или, напротив, девальвация гривны будет зависеть от того, как они себя поведут при погашении облигаций, захотят ли реинвестировать полученные деньги в новые выпуски облигаций, или решат купить валюту и репатриировать свои капиталы. Во многом это будет зависеть от ближайших политических шагов нового руководства страны", - рассказал эксперт.

Старший аналитик группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин считает, что курс гривны будет держаться в диапазоне 26,5-27,3 гривны/доллар. Однако предупреждает: внутри этого коридора возможны резкие колебания. При этом укрепление гривны до отметки в 26 гривен/доллар или ниже эксперт считает маловероятным.

"Я не рассматриваю такой вариант как особо вероятный", - сказал он.

Подробнее читайте в материале "Апострофа" - Долларовые качели: что будет с курсом гривны до конца лета

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