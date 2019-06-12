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Доллар и евро продолжают падать: актуальный курс от НБУ

среда, 12 июня 2019, 09:12
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Официальный курс гривны к американскому доллару, который устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), укрепился за минувшие сутки.

На 12 июня регулятор установил официальные курсы валют на уровне:

2629,8950 грн за $100;

2977,0411 грн за 100 евро;

На 11 июня Национальным Банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2637,5022 грн за $100;

2980,6412 грн за 100 евро;

Таким образом, за минувшие сутки доллар укрепился на 8 копеек, евро - на 13 копеек.

О курсе гривны читайте также в материале "Апострофа" - Долларовые качели: что будет с курсом гривны до конца лета.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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