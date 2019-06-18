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​Что происходит с гривной после праздников: официальный курс от НБУ

вторник, 18 июня 2019, 09:36
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Официальный курс гривны к американскому доллару, который устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), за выходные опустился к доллару и укрепился в евро.

На 18 июня регулятор установил официальные курсы валют на уровне:

2642,1945 грн за $100;

2976,4321 грн за 100 евро;

На 14 июня Национальным Банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2641,7080 грн за $100;

2982,2242 грн за 100 евро;

Таким образом, за выходные гривна опустилась к доллару на 1 копейку, евро укрепился на 6 копеек.

О курсе гривны читайте также в материале "Апострофа" - Долларовые качели: что будет с курсом гривны до конца лета.

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