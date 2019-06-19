​Гривна дорожает к доллару и евро: НБУ обнародовал официальный курс

Официальный курс гривны, который устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), за минувшие сутки укрепился к американскому доллару и евро.

На 19 июня регулятор установил официальные курсы валют на уровне:

2638,8427 грн за $100;

2952,0733 грн за 100 евро;

На 18 июня Национальным Банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2642,1945 грн за $100;

2976,4321 грн за 100 евро;

Таким образом, за минувшие сутки гривна укрепилась к доллару на 4 копейки, к евро - на 24 копейки.

О курсе гривны читайте также в материале "Апострофа" - Долларовые качели: что будет с курсом гривны до конца лета.