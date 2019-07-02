​Что происходит с гривной: актуальные цифры от НБУ

Официальный курс гривны, который устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), незначительно опустился к американскому доллару и евро за минувшие сутки.

На 2 июля регулятор установил официальные курсы валют на уровне:

2620,6493 грн за $100;

2974,1749 грн за 100 евро.

На 1 июля Нацбанком были установлены следующие официальные курсы валют:

2617,7939 грн за $100;

2976,4317 грн за 100 евро.

Таким образом, доллар подорожал на 3 копейки, евро - на 2 копейки.

О курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Доллар по 30 или по 50: что ждет гривну до конца года.