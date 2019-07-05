​Что происходит с долларом и евро перед выходными: официальный курс от НБУ

Официальный курс гривны, который устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), укрепился к американскому доллару и евро за минувшие сутки.

На 5 июля регулятор установил официальные курсы валют на уровне:

2587,0835 грн за $100;

2920,2999 за 100 евро.

На 4 июля Нацбанком были установлены следующие официальные курсы валют:

2604,4841 грн за $100;

2941,2439 за 100 евро.

Таким образом, за минувшие сутки гривна к американскому доллару укрепилась на 17 копеек, к евро - на 21 копейку.

О курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Доллар по 30 или по 50: что ждет гривну до конца года.