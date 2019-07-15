​Что происходит с гривной после выходных: официальный курс от НБУ

Официальный курс гривны, который устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), укрепился к американскому доллару и евро за выходные.

На 15 июля регулятор установил официальные курсы валют на уровне:

2576,0584 грн за $100;

2898,8385 за 100 евро.

На 12 июля Нацбанком были установлены следующие официальные курсы валют:

2580,1837 грн за $100;

2911,7373 за 100 евро.

Таким образом, за выходные гривна к американскому доллару укрепилась на 4 копейки, к евро - на 13 копеек.

О курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Гривна после выборов: ждать ли обвала нацвалюты.