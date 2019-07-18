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​Что происходит с курсом гривны в обменниках: фото

четверг, 18 июля 2019, 14:05
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Курс американского доллара в украинских обменниках опустился ниже отметки в 26 грн за доллар в четверг, 18 июля.

Об этом свидетельствует фото обменных пунктов в Киеве, сделанные журналистом "Апострофа".

Так, в одном из обменных пунктов у станции метро Левобережная в Киеве за один доллар давали 26,00 грн, за евро - 29,10 грн, 10 российских рублей - 4,02 грн.

Купить доллар можно было за 26,10 грн, евро - 29,25 грн, 10 рублей - 4,07 грн.

15 июля в одном из обменных пунктов у станции метро Левобережная в Киеве за один доллар давали 25,90 грн, за евро - 29,05 грн, 10 российских рублей - 4,02 грн.

Купить доллар можно было за 2,90 грн, евро - 29,20 грн, 10 рублей - 4,06 грн.

О курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апостроф. Экономика" - Доллар по 30 или по 50: что ждет гривну до конца года.

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