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​Как выборы в Украине ударят по гривне: НБУ сделал прогноз

пятница, 19 июля 2019, 11:23
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Глава Национального банка Украины Яков Смолий считает, что проведение парламентских выборов в стране не отразится на курсе гривны.

Об этом он рассказал на пресс-брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

"Двойные выборы (президента и парламента в 2019 году - ред.), действительно, несли в себе некоторые ожидания рисков на финансовых рынках, но это абсолютно никоим образом не повлияло на валютный курс. Он как формировался благодаря спросу и предложению, так и продолжает делать это сейчас", - сказал Смолий.

Он отметил, что гривна укреплялась из-за благоприятных условий для украинского экспорта и притоку средств иностранных инвесторов во внутренние государственные ценные бумаги. Это привело к увеличению предложения валюты на рынке и, как следствие, укреплению гривны.

Как сообщал "Апостроф", руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 7,7%.

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