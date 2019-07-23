​Курс гривны после выборов: свежие данные от НБУ

Официальный курс гривни, который устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), укрепляется во вторник.

На 23 июля регулятор установил официальные курсы валют на уровне:

2564,3112 грн за $100;

2875,8750 грн за 100 евро.

На 22 июля Нацбанком были установлены следующие официальные курсы валют:

2581,5345 грн за $100;

2898,0306 грн за 100 евро.

Таким образом, за минувшие сутки гривня к американскому доллару укрепилась на 17 копеек, к евро - на 23 копейки.

О курсе гривни в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Гривна после выборов: ждать ли обвала нацвалюты.