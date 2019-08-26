​Что будет с курсом доллара до конца недели: озвучен прогноз

В течение следующей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,9/25,1 грн", - сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

По его словам, доллар устойчиво подешевел на межбанке с 15 августа, а в четверг и в начале дня пятницы тестировал уровень 25 грн в попытках опустится ниже.

"Интервенции НБУ не дали ему это сделать, и курс доллара был отброшен выше 25,1 грн. Однако на следующей неделе не оставит попыток пробить заветный уровень. Удастся ли ему это, будет зависеть от поведения Нацбанка на рынке", - подчеркнул он.

За минувшую неделю официальный курс доллара снизился к гривне на всех сегментах валютного рынка на 0,2-1,1%. Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 25,32 грн до 25,04 грн (-1,1%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 25,16/25,19 до 25,10/25,13 (-0,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 25,10/25,39 до 24,98/25,25 (-0,5%/-0,6%).

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