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​Что происходит с гривной после выходных: опубликован курс

вторник, 27 августа 2019, 10:25
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Национальный банк Украины (НБУ) укрепил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару во вторник.

На 27 августа Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне:

2506,2890 грн за $100;

2773,2088 грн за 100 евро.

На 22 августа Национальным банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2504,2697 грн за $100;

2775,4821 грн за 100 евро.

Таким образом, курс доллара и евро по отношению к гривне опустился на 2 копейки.

О курсе гривни в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Коварный август: что будет с гривной в конце эпохи ОВГЗ.

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