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​Что происходит с гривной: официальный курс на 4 сентября

среда, 04 сентября 2019, 09:15
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Национальный банк Украины (НБУ) ослабил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару в среду.

На 4 сентября Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне:

2529,6865 грн за $100;

2766,7181 грн за 100 евро.

На 3 сентября Национальным банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2526,3473 грн за $100;

2770,8977 грн за 100 евро.

Таким образом за минувшие сутки гривна по отношению к доллару опустилась на 3 копеек, к евро - укрепилась на 4 копейки.

О курсе гривни в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Коварный август: что будет с гривной в конце эпохи ОВГЗ.

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