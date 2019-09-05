​Евро неожиданно подорожал: официальный курс валют на 5 сентября

Национальный банк Украины (НБУ) укрепил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару в четверг.

На 5 сентября Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне:

2526,3457 грн за $100;

2783,5277 грн за 100 евро.

На 4 сентября Национальным банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2529,6865 грн за $100;

2766,7181 грн за 100 евро.

Таким образом за минувшие сутки гривна по отношению к доллару укрепилась на 3 копейки, к евро - опустилась на 17 копеек.

О курсе гривни в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Коварный август: что будет с гривной в конце эпохи ОВГЗ.