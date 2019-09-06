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​Что происходит с гривной перед выходными: официальный курс на 6 сентября

пятница, 06 сентября 2019, 09:16
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Национальный банк Украины (НБУ) снизил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару в четверг.

На 6 сентября Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне:

2531,0639 грн за $100;

2798,8505 грн за 100 евро.

На 5 сентября Национальным банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2526,3457 грн за $100;

2783,5277 грн за 100 евро.

Таким образом за минувшие сутки гривна по отношению к доллару опустилась на 5 копеек, к евро - на 15 копеек.

О курсе национальной валюты в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Коварный август: что будет с гривной в конце эпохи ОВГЗ.

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