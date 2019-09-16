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Что происходит с курсом доллара после выходных: фото

понедельник, 16 сентября 2019, 11:12
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Курс украинской гривны в обменниках ощутимо укрепляется по отношению к американскому доллару в понедельник, 16 сентября.

Об этом свидетельствует фото обменных пунктов в Киеве, сделанное журналистом "Апострофа".

Так, в одном из обменных пунктов возле станции метро Левобережная в Киеве за один доллар давали 24,78 грн, за евро - 27,33 грн, 10 российских рублей - 3,75 грн.

Купить доллар можно за 24,85 грн, евро - 27,44 грн, 10 российских рублей - 3,80 грн.

В пятницу, 13 сентября в одном из обменных пунктов возле станции метро Левобережная в Киеве за один доллар давали 24,88 грн, за евро - 27,40 грн, 10 российских рублей - 3,73 грн.

Купить доллар можно было за 24,95 грн, евро - 27,55 грн, 10 российских рублей - 3,77 грн.

О курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Коварный август: что будет с гривной в конце эпохи ОВГЗ.

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