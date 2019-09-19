​Гривна укрепляется: официальный курс НБУ​

Курс украинской гривны укрепляется к американскому доллару и евро в четверг, 19 сентября.

На 19 сентября Нацбанк установил официальные курсы валют на уровне:

2466,9853 грн за $100;

2726,7589 грн за 100 евро.

На 18 сентября Национальным Банком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2476,4520 грн за $100;

2730,5360 грн за 100 евро;

Таким образом, курс гривны к доллару за минувшие сутки укрепился на 10 копеек, а курс евро - на 4 копейки.

О курсе национальной валюты в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - Коварный август: что будет с гривной в конце эпохи ОВГЗ.