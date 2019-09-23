RU  UA

понедельник, 23 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Валютный рынок

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

23 сентября

13:14
Худший старт за 25 лет: "Барселона" установила ряд антирекордов
13:12
​Как изменилась гривна за выходные: курс в обменниках
13:12
Сняли часы по цене квартиры: в Киеве наглые воры обокрали депутата
13:10
Жуткое ДТП с множеством погибших под Житомиром: появились новые фото с места аварии
13:04
Президент ЕКУ Ложкин призвал Львов присоединиться к проекту "Праведники мира"
12:52
Это их выбор: как вера Тома Круза разрушила отношения Николь Кидман с приемными детьми
12:51
Стало известно о кадровых ротациях в окружении Кличко
12:48
Зеленский подписал закон об импичменте и обратился к украинцам с важным призывом: видео
12:43
В Харькове посреди дороги разгуливал слон: опубликованы фото и видео
12:35
ГБР выдвинуло громкие обвинения против Парубия: в сеть попал документ
12:32
Вышел новый тизер полнометражного "Во все тяжкие": итоги финальной перестрелки и Джесси в слезах
12:19
​Стало известно, зачем Facebook приобрел израильского разработчика чат-ботов
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Как изменилась гривна за выходные: курс в обменниках

понедельник, 23 сентября 2019, 13:12
переглянути новину українською

Курс украинской гривны в обменниках Киева гривна ощутимо укрепилась по отношению к американскому доллару за выходные.

Об этом свидетельствует фото обменных пунктов в Киеве, сделанное журналистом "Апострофа".

Так, в одном из обменных пунктов возле станции метро Левобережная в Киеве за один доллар давали 24,30 грн, за евро - 26,70 грн, 10 российских рублей - 3,73 грн.

Купить доллар можно за 24,37 грн, евро - 26,83 грн, 10 российских рублей - 3,77 грн.

Перед выходными, в пятницу, 20 сентября, за один доллар давали 24,40 грн, за евро - 26,90 грн, 10 российских рублей - 3,74 грн.

Купить доллар можно было за 24,50 грн, евро - 27,00 грн, 10 российских рублей - 3,77 грн.

О курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - "Удивительный "зеленый": каким будет курс гривны в эпоху "дикого оптимизма".

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве проходит Comic Con Ukraine 2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Удивительный "зеленый": каким будет курс гривны в эпоху "дикого оптимизма"

Курс гривны на осень: будет рост доллара, но есть нюансы

Гривна на качелях: чего ждать от курса нацвалюты в ближайшие дни

Гривна бьет рекорды последних лет: в какой валюте хранить сбережения

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: