​Как изменилась гривна за выходные: курс в обменниках

Курс украинской гривны в обменниках Киева гривна ощутимо укрепилась по отношению к американскому доллару за выходные.

Об этом свидетельствует фото обменных пунктов в Киеве, сделанное журналистом "Апострофа".

Так, в одном из обменных пунктов возле станции метро Левобережная в Киеве за один доллар давали 24,30 грн, за евро - 26,70 грн, 10 российских рублей - 3,73 грн.

Купить доллар можно за 24,37 грн, евро - 26,83 грн, 10 российских рублей - 3,77 грн.

Перед выходными, в пятницу, 20 сентября, за один доллар давали 24,40 грн, за евро - 26,90 грн, 10 российских рублей - 3,74 грн.

Купить доллар можно было за 24,50 грн, евро - 27,00 грн, 10 российских рублей - 3,77 грн.

О курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - "Удивительный "зеленый": каким будет курс гривны в эпоху "дикого оптимизма".