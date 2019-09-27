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​Что происходит с долларом в обменниках перед выходными: появилось фото

пятница, 27 сентября 2019, 14:44
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Курс украинской гривны в обменниках Киева незначительно укрепляется перед выходными.

Об этом свидетельствует фото, сделанное журналистом "Апострофа".

Так, в одном из обменных пунктов возле станции метро Левобережная в Киеве за один доллар дают 24,08 грн, за евро - 26,30 грн, 10 российских рублей - 3,68 грн.

Купить доллар можно за 24,13 грн, евро - 26,40 грн, 10 российских рублей - 3,73 грн.

Вчера, в четверг, 26 сентября, за один доллар давали 24,10 грн, за евро - 26,40 грн, 10 российских рублей - 3,68 грн.

Купить доллар можно было за 24,20 грн, евро - 26,53 грн, 10 российских рублей - 3,73 грн.

О курсе гривны в 2019 году читайте также в материале "Апострофа" - "Удивительный "зеленый": каким будет курс гривны в эпоху "дикого оптимизма".

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