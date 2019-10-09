RU  UA

пятница, 11 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.60
Меню
Валютный рынок

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

11 октября

11:48
Британская поп-звезда Charli XCX сняла клип в Киеве
11:33
Наперекор всем: Тина Кароль объяснила свое решение отправить сына в Англию
11:30
Боевики уже забывают своих "героев": появилось забавное фото с ликвидированным "Гиви"
11:28
В Красном море на иранском нефтяном танкере прогремел сильный взрыв: фото с места ЧП
11:23
В Киеве у входа в больницу обнаружили жуткую находку: опубликованы фото
10:40
Как оформить в Украине пенсию на мертвого родственника: важные нюансы
10:25
Голодная Россия: на Камчатке люди третий день бьются в очередях за бесплатную рыбу, фото и видео
10:05
Рождение блокбастера: каким получился фильм "Захар Беркут" по повести Ивана Франко
09:55
Теперь тебе 30: Дантес вернулся в музыку с ироничной песней и клипом
09:49
Времени осталось мало: Крыму пророчат исчезновение из-за супервулкана Йеллоустоун
09:16
Как русские по Украине: сети впечатлило видео артудара Турции по курдам в Сирии
08:38
В России люди вышли на улицы, требуя линчевать убийцу 9-летней девочки: фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Может вырасти до 40 процентов: СЕО Freedom Holding Corp Тимур Турлов дал прогноз по экономике Украины

среда, 09 октября 2019, 16:16
переглянути новину українською
Тимур Турлов, СЕО Freedom Holding Corp Фото: Investory News

Украинский инвестиционный рынок фундаментально недооценен.

Об этом заявил в интервью Investory News исполнительный директор Freedom Holding Corp Тимур Турлов.

По всем ключевым макроэкономическим факторам нет объективных причин, почему Украина не должна иметь ВВП на уровне, например, Польши.

"Темпы экономического роста в 40% за ближайшие пять лет, о которых говорит правительство, не выглядят такими уж амбициозными. Если мы удвоим ВВП, мы не догоним Казахстан, чтобы догнать страны Балтии, нам нужно этот показатель удвоить несколько раз подряд. Очевидно, что Украина способна это сделать. Мы можем приближать это событие или отдалять, но это должно произойти. Ключевым ресурсом в современном мире становится человеческий капитал. В Украине он достаточно богат. Это вызывает фундаментальный долгосрочный оптимизм", - заявил эксперт фондового рынка.

В Украине пока не очень высокий уровень инвестиционной грамотности. По мнению эксперта, хорошая новость в том, что он везде невысокий: и в США, и в Германии, где люди также не разбираются в инвестициях, и большинство инвестиционных решений принимают, исходя из общения с консультантами.

Украина демонстрирует желание перемен и проводит масштабные реформы. При этом наиболее дефицитный компонент роста - это доверие, доверие потребителей, производителей, других участников элементов общества и экономики. Если удастся победить скептицизм, а вера людей в успех реформ увеличится - это может дать устойчивый импульс к развитию экономики. Он позволит стране получить стабильный курс валют, активизацию потребительского спроса, внешних и внутренних инвестиций.

"Если украинцы поверят в Украину - в нее поверят все остальные", - отметил он.

"Мы наблюдаем большой приток средств нерезидентов. Иностранцы, в принципе, достаточно охотно инвестируют в Украину. В том числе, и потому, что страна сегодня обеспечивает высокую доходность. Поэтому, они уже приходят сюда, им пока страшно, но они уже начинают делать какие-то шаги", - считает СЕО Freedom Holding Corp, Тимур Турлов.

ООО "Фридом Финанс УКРАИНА" - профессиональный участник фондового рынка, торговец ценными бумагами и депозитарное учреждение. Компания входит в ТОП-5 торговцев на фондовом рынке Украины. На начало 2019 имеет 12 филиалов, штат - более 100 человек.

ООО "Фридом Финанс УКРАИНА" является частью Freedom Holding Corp (USA). Акции Freedom Holding Corp листингированы на бирже OTС QX Best Market в США. С 15 октября 2019 года торги акциями Freedom Holding Corp начнутся на американской бирже NASDAQ.

Фотовзгляд

Все галереи
Пресс-марафон президента Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Гривна окрепла, но прогнозы неутешительны: что будет с курсом до конца года

Резкий скачок курса доллара: аналитики заговорили об обвале гривны

Почему цены в Украине не падают вслед за долларом

Удивительный "зеленый": каким будет курс гривны в эпоху "дикого оптимизма"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: