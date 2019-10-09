Может вырасти до 40 процентов: СЕО Freedom Holding Corp Тимур Турлов дал прогноз по экономике Украины

Украинский инвестиционный рынок фундаментально недооценен.

Об этом заявил в интервью Investory News исполнительный директор Freedom Holding Corp Тимур Турлов.

По всем ключевым макроэкономическим факторам нет объективных причин, почему Украина не должна иметь ВВП на уровне, например, Польши.

"Темпы экономического роста в 40% за ближайшие пять лет, о которых говорит правительство, не выглядят такими уж амбициозными. Если мы удвоим ВВП, мы не догоним Казахстан, чтобы догнать страны Балтии, нам нужно этот показатель удвоить несколько раз подряд. Очевидно, что Украина способна это сделать. Мы можем приближать это событие или отдалять, но это должно произойти. Ключевым ресурсом в современном мире становится человеческий капитал. В Украине он достаточно богат. Это вызывает фундаментальный долгосрочный оптимизм", - заявил эксперт фондового рынка.

В Украине пока не очень высокий уровень инвестиционной грамотности. По мнению эксперта, хорошая новость в том, что он везде невысокий: и в США, и в Германии, где люди также не разбираются в инвестициях, и большинство инвестиционных решений принимают, исходя из общения с консультантами.

Украина демонстрирует желание перемен и проводит масштабные реформы. При этом наиболее дефицитный компонент роста - это доверие, доверие потребителей, производителей, других участников элементов общества и экономики. Если удастся победить скептицизм, а вера людей в успех реформ увеличится - это может дать устойчивый импульс к развитию экономики. Он позволит стране получить стабильный курс валют, активизацию потребительского спроса, внешних и внутренних инвестиций.

"Если украинцы поверят в Украину - в нее поверят все остальные", - отметил он.

"Мы наблюдаем большой приток средств нерезидентов. Иностранцы, в принципе, достаточно охотно инвестируют в Украину. В том числе, и потому, что страна сегодня обеспечивает высокую доходность. Поэтому, они уже приходят сюда, им пока страшно, но они уже начинают делать какие-то шаги", - считает СЕО Freedom Holding Corp, Тимур Турлов.

ООО "Фридом Финанс УКРАИНА" - профессиональный участник фондового рынка, торговец ценными бумагами и депозитарное учреждение. Компания входит в ТОП-5 торговцев на фондовом рынке Украины. На начало 2019 имеет 12 филиалов, штат - более 100 человек.

ООО "Фридом Финанс УКРАИНА" является частью Freedom Holding Corp (USA). Акции Freedom Holding Corp листингированы на бирже OTС QX Best Market в США. С 15 октября 2019 года торги акциями Freedom Holding Corp начнутся на американской бирже NASDAQ.