Что происходит с долларом в обменниках Киева: курс валют 15 октября, фото

Во вторник, 15 октября, в киевских обменниках доллар подорожал по отношению к гривне на 10 копеек.

В среднем, курс доллара снизился после долгих выходных. Так, 15 октября курс продажи наличного доллара повысился на 10,11 коп. до 24,93 гривен за один доллар, курс покупки – повысился на 10,26 коп. до 24,51 гривен за доллар.

При этом, средний курс покупки евро повысился на 15,55 коп. до 26,93 гривен, курс продажи повысился на 16,06 коп. до 27,53 гривен.

Напомним, подробнее о курсе валют в Украине читайте в материале "Апострофа": Курс доллара на выходные: сколько стоит валюта в праздничные дни.