Гривна продолжает падать: свежий курс валют от НБУ

В понедельник, 28 октября, Национальный банк Украины понизил официальный курс гривни по отношению к доллару на 6 копеек.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара по отношению к гривне составил 25,15 грн за один доллар. При этом 25 октября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,10 - 25,13 гривни за доллар.

Кроме того, официальный курс гривни к евро установлен на уровне 27,96 (на 25 октября - 27,94 гривни).

Как ранее сообщал "Апостроф", в Международном валютном фонде опубликовали прогноз, согласно которому к концу года доллар в Украине вырастет до 26,68 гривен.