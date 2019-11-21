Валюта дешевеет: НБУ изменил курс доллара 21 ноября

В четверг, 21 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) изменил курс доллара - он подешевел на две копейки после роста на шесть.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Стоимость доллара на сегодня составляет 24,18 грн; евро - 26,74 грн; 10 российских рублей - 3,78 грн.

Стоит отметить, что за неделю - с 14 по 21 ноября - гривна окрепла по отношению к доллару на 14 копеек. Эксперты полагают, что падение доллара продолжится на текущей неделе.

В то же время курс евро опустился на семь копеек после роста на 11 копеек в предыдущий банковский день. Евровалюта держится ниже рубежа в 27 гривен.

Как сообщал "Апостроф", правительство пересмотрело прогноз курса гривны к доллару, который будет заложен в проект госбюджета на 2020 год. Кабмин предусмотрел как базовый сценарий, в котором доллар в следующем году будет стоить 27 гривен, так и более оптимистический, по которому курс составит 24,8 гривны за доллар.