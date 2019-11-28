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Доллар "застыл": НБУ обнародовал курс валют на 28 ноября

четверг, 28 ноября 2019, 08:44
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Фото: rbc.ua

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал курс валют на четверг, 28 ноября, - доллар США остался на вчерашнем уровне в 23,98 грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Это самый низкий курс доллара почти за четыре последние года - с 15 января 2016-го, когда данная валюта стоила 23,95 грн.

Евро подешевел на 2 копейки и стоит 26,40 грн.

Стоит отметить, что правительство пересмотрело прогноз курса гривны к доллару, который будет заложен в проект госбюджета на 2020 год. Кабмин предусмотрел как базовый сценарий, в котором доллар в следующем году будет стоить 27 гривен, так и более оптимистический, по которому курс составит 24,8 гривны за доллар.

Как сообщал "Апостроф", ранее аналитик Максим Пархоменко спрогнозировал дальнейшее падение курса доллара к гривне при условии продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

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