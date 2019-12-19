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Нацбанк обновил курс валют на 19 декабря: свежие данные

четверг, 19 декабря 2019, 08:14
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В четверг, 19 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) обновил курс валют - гривна продолжает укрепляться.

Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте регулятора.

Курс гривны к доллару США укрепился на шесть копеек: с 23,47 грн до 23,41. Евро стоит 26,02 грн. Курс гривны по отношению к российскому рублю повысился с 3,75 грн до 3,74 грн за 10 руб.

Стоит отметить, что правительство пересмотрело прогноз курса гривны к доллару, который будет заложен в проект госбюджета на 2020 год. Кабмин предусмотрел как базовый сценарий, в котором доллар в следующем году будет стоить 27 гривен, так и более оптимистический, по которому курс составит 24,8 гривны за доллар.

Как сообщал "Апостроф", ранее аналитик Максим Пархоменко спрогнозировал дальнейшее падение курса доллара к гривне при условии продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

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