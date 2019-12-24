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Курс доллара почти "застыл": свежие данные от Нацбанка

вторник, 24 декабря 2019, 08:08
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Фото: НБУ

Во вторник, 24 декабря, курс доллара в Украине почти застыл, изменившись лишь на одну копейку - с 23,29 грн за доллар до 23,28.

Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте регулятора.

Курс гривны к евро повысился на семь копеек - с 25,85 грн за евро до 25,78 грн. 10 российских рублей стоят 3,74 грн.

Стоит отметить, что правительство пересмотрело прогноз курса гривны к доллару, который будет заложен в проект госбюджета на 2020 год. Кабмин предусмотрел как базовый сценарий, в котором доллар в следующем году будет стоить 27 гривен, так и более оптимистический, по которому курс составит 24,8 гривны за доллар.

Как сообщал "Апостроф", ранее аналитик Максим Пархоменко спрогнозировал дальнейшее падение курса доллара к гривне при условии продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

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